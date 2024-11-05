Представлен игрок с наибольшим числом товарищей по команде в истории НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Джефф Грин является лидером Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству партнёров по команде. Об этом напомнили во время трансляции недавнего матча регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» — «Нью-Йорк Никс» (109:97).

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В общей сложности за время карьеры в североамериканской лиге у Грина было 263 товарища по команде. У Винса Картера, занимающего по этому показателю вторую позицию, их было 261. Топ-3 замыкает Тревор Ариза (259).

За время карьеры в НБА Грин, помимо «Хьюстона», играл в таких командах, как «Сиэтл Суперсоникс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Орландо Мэджик», «Кливленд Кавальерс», «Вашингтон Уизардс», Юта Джаз», «Бруклин Нетс» и «Денвер Наггетс».