Леброн Джеймс возмутился из-за вопроса об Энтони Дэвисе

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с некоторым раздражением ответил на вопрос журналиста относительно товарища по команде Энтони Дэвиса. Ранее 31-летний центровой испытывал дискомфорт в стопе. У Джеймса поинтересовались, что можно будет предпринять, если Энтони Дэвис травмируется.

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«Что вы имеете в виду? Хотите, чтобы я ответил на вопрос, на который вы и сами знаете ответ?» — ответил Леброн.

Когда у Леброна спросили, насколько он обеспокоен, Джеймс ответил:

«Не могу сказать. Я просто иду шаг за шагом».

После этого в диалог вмешался сам Дэвис: