Звезду НБА дисквалифицировали на три матча за толчок журналиста

НБА дисквалифицировала центрового «Филадельфии» Джоэля Эмбиида на три матча регулярного чемпионата за стычку с журналистом в раздевалке, сообщает пресс‑служба лиги.

© Матч ТВ

Эмбиид толкнул обозревателя The Philadelphia Inquirer Маркуса Хэйса после игры с «Мемфисом» (107:124) 2 ноября, уточнил в социальной сети журналист Шэмс Чарания.

— Взаимное уважение имеет первостепенное значение в отношениях между игроками НБА и представителями СМИ. Хотя мы понимаем, что Джоэл был оскорблен личным мнением в колонке репортера, взаимодействие должно оставаться профессиональным с обеих сторон и никогда не должно переходить в физическое насилие, — сказал исполнительный вице‑президент НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарс.

Эмбиид пропускает старт сезона из‑за травмы колена. Его отстранение начнется, когда он вернется в строй. Баскетболисту 30 лет, он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА в сезоне‑2023/24.