Демин повторил достижение звезды НБА в NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), стал одним из двух новичков в конференции Big 12 в NCAA, которым удавалось набрать 10+ очков и отдать 10+ передач в дебютном матче. Об этом информирует статистический сервис OptaSTATS.

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Напомним, в дебютном матче с «Центральным Арканзасом», состоявшемся накануне, Дёмин набрал 18 очков и сделал 11 результативных передач. Ранее такого же успеха добивался только Трей Янг, который сейчас выступает за команду НБА «Атланта Хоукс». В случае с Янгом это было в 2017 году. Трея тогда выступал за университет Оклахомы.