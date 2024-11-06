Гомельский объяснил спортивное долголетие Леброна и Дюранта

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу спортивного долголетия лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которому в конце декабря исполнится 40 лет, и лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта, которому в сентябре исполнилось 36 лет.

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