Отец Демина объяснил, почему сын покинул «Реал» и переехал в США

Владимир Дёмин, отец баскетболиста Егора Дёмина, рассказал, почему сын принял решение покинуть систему мадридского «Реала», в которой он находился несколько лет. В прошлом году Егор дебютировал за основную команду мадридцев, а сейчас является игроком университета Бригама Янга (BYU), выступающего в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). Ранее он дебютировал в NCAA, в матче с университетом Центрального Арканзаса набрав 18 очков и отдав 11 результативных передач.

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