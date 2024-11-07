Домантас Сабонис стал автором уникального трипл-дабла в истории НБА

Центровой и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:107.

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Сабонис провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 17 очков (6 из 6 с игры, 5 из 5 — штрафные), сделав 13 результативных передач, 11 подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+16».

Таким образом, 28-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, кому удалось оформить трипл-дабл без промахов с игры и совершённых потерь.