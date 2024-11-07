Баскетболист Джа Морант назвал «Лейкерс» лузерами

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант отреагировал на пост известного спортивного издания Bleacher Report.

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В своих социальных сетях Bleacher Report выложило момент с участием Моранта и Леброна Джеймса. Король в игре показал жест «слишком маленький» в адрес Джа. На что разыгрывающий «Мемфиса» ответил изображением парня, показывающего букву L у своего лба, что означает «лузер». Тем самым обратившись к Леброну и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Помимо этого, Морант обратился к Bleacher Report, написав на своей официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter): «Выйдите подышать на воздух». «Мемфис» обыграл «Лейкерс» со счётом 131:114.