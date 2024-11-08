Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Юту»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Юта Джаз». «Бакс» обыграли соперника со счётом 123:100.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Миннесоты» Дэмьен Лиллард, который оформил 34 очка, четыре подбора и семь передач. Лёгкий форвард Яннис Адетокунбо записал на свой счёт дабл-дабл: 31 очко, две передачи и 16 подборов.

В составе «Юты» самым результативным игроком стал Джордан Кларксон, в активе которого 18 очков, четыре подбора и две передачи.