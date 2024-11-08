Сын Леброна Джеймса назвал любимого спортсмена детства

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс ответил на вопрос по поводу своего любимого спортсмена детсва. По словам сына Леброна Джеймса, это бразильский футболист Неймар.

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«Моим любимым спортсменом был Неймар. Многие другие игроки копировали его прическу и всё такое», — сказал Бронни на канале Men's Health в YouTube.

Бронни был выбран калифорнийским «Лос-Анджелесом» на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации под общим 55-м номером. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде сыграли отец и сын.

Ранее сообщалось, когда Джеймс-младший может дебютировать в G-лиге.