Эксперт назвал команду НБА, являющуюся главным кандидатом на крупный обмен

Известный североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал мнение, что из всех команд НБА «Голден Стэйт Уорриорз» имеет наивысшие шансы на то, чтобы совершить крупный обмен в нынешнем сезоне.

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