Гомельский ответил, мог ли Уэйр воспринять приход Аврамовича в ЦСКА негативно

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу разыгрывающего московского ЦСКА Каспера Уэйра.

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«Что случилось с Каспером Уэйром? Он больше не улыбается и не выглядит счастливым. Это приход Аврамовича на него повлиял?» — поинтересовались у Гомельского.

«Уэйр – профессионал. Он может болезненно переживать потерю места основного разыгрывающего, но с новыми обязанностями старается справляться на высоком уровне. Мне кажется, что тренер Пистиолис помогает Уэйру принять новую для него роль», — ответил Владимир.

В настоящий момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. В активе армейцев 10 побед и одно поражение. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 10 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань», у которого девять побед и три поражения.

Достижения сборных России по баскетболу: