Йокич переписал историю НБА

Сербский центровой продолжает раздвигать рамки разумного в лучшей лиге мира.

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Уже на протяжении многих лет Никола Йокич демонстрирует невероятный уровень игры, являясь системообразующим человеком в «Денвер Наггетс». Именно во многом благодаря ему клуб из Колорадо в 2023-м впервые в истории стал чемпионом НБА. Джокер трижды за последние четыре года взял награду самому ценному игроку сезона (MVP), что показывает то, насколько этот игрок уникален. В матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» сербский центровой ещё раз это доказал!

Не будем ходить вокруг да около: Йокич оформил трипл-дабл во встрече с «Далласом», да, этим уже никого не удивишь. Но 37 очков, 18 подборов и 15 передач — космический уровень. Его коэффициент полезности в игре равнялся 59. Вторым по этому показателю в команде был Майкл Портер всего лишь с 23 пунктами. Выводы напрашиваются сами собой, так как Йокич и есть «Денвер». Без него команда попросту не существовала бы в том виде, который она имеет сейчас. Его статистика в матче с «бродягами» уникальна, потому что никто в истории НБА до этого не выдавал ничего подобного. Мы просто даже представить себе не можем, насколько трудно набрать в лиге хотя бы 10 очков, а серб делает на паркете всё и даже больше.

Помимо этого, Йокич по прошествии 10 игр регулярного чемпионата показывает лучшую статистику в карьере по среднему количеству набранных очков, подборов, передач, перехватов и блок-шотов. Никола прибавил во всех компонентах и главное — продолжает приносить своей команде победы даже с учётом того, что Джамал Маррей выбыл на некоторое время из-за травмы, а Расселл Уэстбрук и Майкл Портер выступают не очень-то и стабильно на старте сезона.

Видео можно посмотреть на канале Denver Nuggets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» с трудом победил «Даллас», в котором феерил Кайри Ирвинг, набравший в итоге 43 очка, пять подборов и пять передач. Самый важный бросок в игре реализовал не Йокич, а Майкл Портер, но вряд ли у кого-то повернётся язык сказать, что не Джокер сделал всю игру для «самородков». К слову, центровой сравнял счёт в матче на последней минуте — 120:120, а затем уже Портер получил долю славы.

После четвёртого трипл-дабла кряду и пяти побед «Денвера» подряд Никола прокомментировал то, что стал больше совершать перехваты: «Мне просто суждено быть печеньковым монстром». Да-да, Йокич сравнил себя с персонажем из «Улицы Сезам», назвав себя Cookie Monster, что является именем Коржика, который очень любить печенье и готов доставать его из самых потайных мест. Своё уникальное достижение лидер «Денвера» разделил с партнёрами: «Это не только моя заслуга. За мной стоит много людей». Невероятно скромный и, не побоюсь этого слова, уже легендарный игрок.

НБА несколько дней назад опубликовала предварительный список претендентов на MVP в сезоне-2024/2025. Как вы думаете, на какой позиции в нём находится Йокич – на первой или на второй? А вот и нет! Джокера поставили лишь на третье место, он остался позади Энтони Дэвиса («Лос-Анджелес Лейкерс» и Джейсона Тейтума («Бостон Селтикс»). Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун высмеял данный рейтинг после легендарной игры Джокера в НБА. «Я бы предположил, что после сегодняшнего выступления он, вероятно, займёт пятое место в голосовании за MVP на старте сезона», — сказал специалист на пресс-конференции.

Конечно, ещё рано говорить о наградах, так как сезон только недавно стартовал, тем не менее Йокич выглядит не то что не хуже, а ещё лучше по сравнению с прошлым сезоном. Центровому вполне по силам взять четвёртую награду MVP, если он продолжит в том же духе, то это уже заявка на статус одного из величайших игроков всех времён. В истории НБА лишь Уилт Чемберлен (4), Леброн Джеймс (4), Майкл Джордан (5), Билл Расселл (5) и Карим Абдул-Джаббар (6) брали как минимум по четыре статуэтки MVP. Йокич творит историю на наших с вами глазах!