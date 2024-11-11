Гомельский ответил, должен ли УНИКС расторгнуть контракт с легионерами

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу последней игры УНИКСа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Казанцы проводили встречу на домашней площадке и уступили со счётом 73:80.

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