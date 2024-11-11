Владимир Гомельский ответил, должен ли УНИКС расторгнуть контракт с легионерами
Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу последней игры УНИКСа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Казанцы проводили встречу на домашней площадке и уступили со счётом 73:80.
«Стоит ли задуматься руководству казанцев о замене легионеров по ходу сезона? Я призываю вас сохранить чувство реальности. Расторгнуть контракт с игроком-легионером, означает оплатить их контракты. Где сейчас найти дополнительные средства на подписание новых, более сильных легионеров, где на рынке сейчас найти таких легионеров, как этих игроков уговорить разорвать их действующие контракты и переехать в Россию. Задача невероятно сложная, почти невыполнимая», — написал Гомельский.