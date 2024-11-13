Демаркус Казинс предложил ввести в НБА двухминутные бои

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказал мнение, что лиге пошло бы на пользу, если бы игроки получили возможность выплёскивать эмоции посредством драк во время матчей.

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