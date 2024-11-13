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«Это повысило бы рейтинги». Демаркус Казинс предложил ввести в НБА двухминутные бои

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказал мнение, что лиге пошло бы на пользу, если бы игроки получили возможность выплёскивать эмоции посредством драк во время матчей.

Демаркус Казинс предложил ввести в НБА двухминутные бои
© Чемпионат.com

«Двухминутные бои, что-то вроде хоккея. Это даст парням несколько минут, чтобы выплеснуть эмоции и вернуться к игре. Думаю, было бы увлекательно. Это было бы здорово для спорта. Выживают только сильнейшие… Я определённо считаю, что это повысило бы рейтинги», — сказал бывший игрок НБА в эфире передачи Run It Back.
Баскетбол