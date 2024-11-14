Чемпион Единой лиги намекнул на предвзятость судей в Кубке России

Состоялся ответный матч 1/16 Кубка России по баскетболу, в котором встречались «Химки» и «Московский». Победу в первой встрече одержал «Московский» (70:61).

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Второй матч закончился с результатом 87:71 в пользу «Химок», которые, таким образом, пробились в следующую стадию соревнований. Отметим, что химчане реализовали 23 из 29 штрафных бросков. В то же время игроки «Московского» получили право на 15 штрафных, из которых реализовали семь.

После ответного матча трёхкратный чемпион Единой лиги ВТБ, а ныне центровой «Московского» Иван Лазарев на своей странице в социальных сетях поделился мнением о его исходе: «Штрафные, конечно, надо забивать, но так страховаться судьями против любительской команды – это зашквар…»

На стадии 1/8 Кубка России «Химки» встретятся с «Тамбовом».