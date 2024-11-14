Стали известны самые молодые игроки, набиравшие 50 очков в НБА

Известный портал Clutch Points в социальной сети X (ранее Twitter) поделился списком самых молодых баскетболистов в истории Национальной баскетбольной ассоциации кому доводилось набрать как минимум 50 очков в одной игре.

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Брэндон Дженнингс — 20 лет и 52 дня

— 20 лет и 52 дня Леброн Джеймс — 20 лет и 80 дней

— 20 лет и 80 дней Девин Букер — 20 лет и 145 дней

— 20 лет и 145 дней Виктор Вембаньяма — 20 лет и 314 дня

Напомним, в матче регулярного чемпионата-2024/2025 «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 139:130. В этой игре Вембаньяма набрал 50 очков, став самым молодым центровым в истории, кто добирался до таких показателей. На данный момент «шпоры» занимают 10-е место в Западной конференции.