Яннис Адетокунбо установил уникальный рекорд в истории НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо имеет в своём активе наибольше количество матчей в истории с как минимум 50 набранными очками и 10 подборами после слияния НБА и АБА в 1976 году. Этой информацией поделился статистический портал StatMamba.

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На счету греческого баскетболиста девять матчей в карьере с 50+ очками и 10+ подборами. В последней игре регулярного чемпионата НБА «Милуоки» на домашнем паркете обыграл «Детройт Пистонс» в овертайме со счётом 127:120 (ОТ). Адетокунбо набрал 59 очков, 14 подборов и семь передач, добавив к своим показателям три блок-шота и два перехвата.

Отметим, что легендарный центровой Уилт Чемберлен за свою карьеру провёл 118 матчей с 50+ очками и 10+ подборами, но было это до слияния НБА и АБА.