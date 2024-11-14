Эксперт: один из клубов НБА может стать «крупнейшим провалом в истории»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о «Филадельфии Сиксерс», которая на данный момент занимает предпоследнее (14-е) место в Восточной конференции.

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«Если они не выйдут в финал конференции в этом сезоне, а это абсолютный минимум для них, то их будут считать одним из крупнейших провалов в истории НБА», – сказал Кендрик Перкинс в эфире ESPN.

Напомним, во время выступления центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида за клуб из Пенсильвании команда не преодолевала рубеж второго раунда плей-офф НБА. В этом сезоне «Сиксерс» подписали контракт с форвардом Полом Джорджем.