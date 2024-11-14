Назван клуб НБА, к которому присоединится экс-игрок ЦСКА

Бывший игрок московского ЦСКА Кайл Хайнс войдёт в тренерский штаб клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал агент Мишко Ражнатович.

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«Довольно необычно видеть его в Америке вместо Европы, на матче НБА, а не на игре Евролиги. Пришло время привыкнуть к этим изменениям. Уверен, что Кайл будет столь же успешен в своей новой роли, и эта роль не изменится!» — написал Ражнатович.

В начале сентября этого года Кайл объявил о завершении карьеры. В составе ЦСКА центровой признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018). В настоящий момент ему 38 лет.