Леброн Джеймс обозначил срок, когда может завершить карьеру

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры. В настоящий момент Леброну 39 лет.

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«Я не знаю. Если честно, я не собираюсь играть очень долго. Это может быть год. Или два. Но я не буду играть, пока колёса не отвалятся. Не собираюсь быть тем, кто проявляет неуважение к игре», — сказал Джеймс во время общения с журналистами.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 11 матах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 9,4 передачи.