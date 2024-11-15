Пресс-служба Nike поддела баскетболиста Брауна, тот ответил

Пресс-служба компании Nike поддела лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна. Это случилось после матча регулярного чемпионата НБА между «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс (127:120), в котором лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 59 очков.

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«Ничего детского в них нет. 59 очков у Грик Фрика», — говорится в сообщении Nike, размещённом на странице компании в социальных сетях.

«У вас странная энергия», — ответил Джейлен.

Ранее Браун назвал Адетокунбо ребёнком. Это случилось после того, как во время матча Яннис ударил Джейлена локтем по голове, а потом сделал вид, что хочет пожать ему руку, но в последний момент её убрал.

Напомним, у Брауна сложные отношения с Nike. С самого начала карьеры Джейлен имел соглашение с adidas, а после 2021 года полностью освободился от контрактов с компаниями по производству спортивной одежды.