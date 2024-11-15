Вембаньяма пробил отметку в 300 блокшотов за карьеру

20-лений французский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма достиг отметки в 300 блокшотов и занял третье место в истории североамериканской лиги по количеству матчей, за которые он смог достичь этого значения.

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Вембаньяме потребовалось 83 матча, чтобы добраться до числа в 300 блокшотов. За 76 игр в НБА этого резулбтата смог добиться легендарный двукратный чемпион в составе «Сан-Антонио» Дэвид Робинсон. Лидером по количеству матчей, за которое баскетболист смог добиться 300 блокшотов является Мануте Бол, покоривший это число за 58 матчей.

В последней игре с «Уизардс» Вембаньяма набрал 50 очков, шесть подборов и три блокшота.