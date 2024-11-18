Харден отреагировал на выход на второе место в истории НБА по трехочковым броскам

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден прокомментировал выход на второе место в НБА по числу реализованных трёхочковых бросков. В настоящий момент в активе Хардена 2975 точных бросков из-за трёхочковой линии. Джеймс обошёл двукратного чемпиона НБА Рэя Аллена (2973) во время матча регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (116:105). Первое место занимает разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, в активе которого 3782 попадания из-за дуги.

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