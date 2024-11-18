Названа команда НБА, которая может попытаться обменять Янниса Адетокунбо

Команда НБА «Хьюстон Рокетс» изучает возможность обмена тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Об этом на своём сайте написал известный инсайдер Марк Стейн. Как уточнил обозреватель, главной целью «Хьюстона» является лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, однако «солнечные» не демонстрируют готовности расстаться со своим лидером. В случае если прогресса в этом вопросе добиться не получится, «Рокетс» могут переключиться на вариант с Адетокунбо.

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В нынешнем сезоне НБА Яннис к настоящему моменту принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 32,3 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 6,1 передачи.