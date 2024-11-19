Гомельский назвал двух лучших вингов НБА на данный момент

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу шансов действующего чемпиона НБА «Бостон Селтикс» повторить успех в нынешнем сезоне. По мнению Гомельского, шансы у «кельтов» не более 20%.

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