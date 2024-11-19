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Александр Секулич рассказал, почему покинул «Локомотив-Кубань»

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился мнением о работе в российской команде, а также высказался о причинах ухода из клуба. Словенский специалист покинул «Локо» по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

Тренер Секулич рассказал, почему покинул БК «Локомотив-Кубань»
© Чемпионат.com

«Это был очень хороший опыт. Мы показывали отличные результаты. Возможно, немного не хватило удачи, чтобы удивить всех и даже выиграть лигу ВТБ. Самое главное — у нас получалось два дела одновременно, что порой непросто. Но мы справились. Мы развили много молодых российских игроков и подготовили их для участия в таком соревновании, как Единая лига. С другой стороны, мы были близки к вышеупомянутому успеху. Так что, мне кажется, это был очень хороший опыт. Президент решил так, как решил. Он знает почему. Меня попросили уйти из сборной, если я хочу продолжать. В итоге всё получилось так, как получилось. У меня остались очень хорошие впечатления, за исключением того, что произошло в конце», — приводит слова Секулича RTV SLO.
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