Тренер Секулич рассказал, почему покинул БК «Локомотив-Кубань»

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился мнением о работе в российской команде, а также высказался о причинах ухода из клуба. Словенский специалист покинул «Локо» по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

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