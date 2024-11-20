Названы две причины падения рейтингов игр НБА

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер поделился мнением о причинах падения рейтингов игр НБА. Сильвер считает, что на этот вопрос повлияли матчи в бейсбольной лиге и состоявшиеся в США президентские выборы.

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