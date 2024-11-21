Трамп назначил легендарного игрока НБА главой Службы защиты детей
78-летний американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, 45-й президент США и 47-й избранный президент Дональд Трамп назначил легендарного бывшего баскетболиста Карла Мэлоуна главой Службы защиты детей, сообщило издание NBA Central со ссылкой на Fox News.
Карл Мэлоун был выбран на драфте НБА 1985 года клубом «Юта Джаз» в первом раунде под 13-м номером. За «Юту» Карл провёл 18 из 19 сезонов в североамериканской лиге. Свой последний сезон в НБА Карл провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
За 19 сезонов в НБА он набрал 36 928 очков, что является третьим показателем в истории лиги. Карл также установил рекорд лиги по количеству выполненных и забитых штрафных бросков. Мэлоун считается одним из лучших тяжёлых форвардов в истории НБА.
В 1997 и 1999 годах он становился самым ценным игроком НБА. Он в каждом сезоне в своей карьере выходил в плей-офф и трижды доходил до финала НБА (с «Джаз» в 1997 и 1998 годах и с «Лейкерс» в 2004 году). В составе США завоевал золото Олимпиады в 1992 и 1996 годах. Был введён в Зал славы баскетбола 13 августа 2010 года.