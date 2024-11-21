Трамп назначил легендарного игрока НБА главой Службы защиты детей

78-летний американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, 45-й президент США и 47-й избранный президент Дональд Трамп назначил легендарного бывшего баскетболиста Карла Мэлоуна главой Службы защиты детей, сообщило издание NBA Central со ссылкой на Fox News.

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Карл Мэлоун был выбран на драфте НБА 1985 года клубом «Юта Джаз» в первом раунде под 13-м номером. За «Юту» Карл провёл 18 из 19 сезонов в североамериканской лиге. Свой последний сезон в НБА Карл провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

За 19 сезонов в НБА он набрал 36 928 очков, что является третьим показателем в истории лиги. Карл также установил рекорд лиги по количеству выполненных и забитых штрафных бросков. Мэлоун считается одним из лучших тяжёлых форвардов в истории НБА.

В 1997 и 1999 годах он становился самым ценным игроком НБА. Он в каждом сезоне в своей карьере выходил в плей-офф и трижды доходил до финала НБА (с «Джаз» в 1997 и 1998 годах и с «Лейкерс» в 2004 году). В составе США завоевал золото Олимпиады в 1992 и 1996 годах. Был введён в Зал славы баскетбола 13 августа 2010 года.