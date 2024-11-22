Демина назвали одним из лучших атакующих игроков в Америке

«Один из лучших атакующих игроков в Америке». Аналитический портал — о Егоре Дёмине
Аналитический портал CBB Vision поделился мнением о российском баскетболисте университета Бригама Янга (BYU) Егорё Дёмине, который выступает в студенческой американской лиге NCAA.
«Егор Демин, первокурсник университета Бригама Янга, был невероятным нападающим в своих первых четырёх играх за студенческую команду. Он во всех смыслах тащит на себе BYU. Ему нужно поработать над защитой, но он выглядит как верный выбор в топ-5 [драфта НБА] и один из лучших атакующих игроков в Америке», — написал аккаунт CBB Vision в социальной сети X (ранее Twitter).