Андрей Кириленко назвал одну из главных слабостей сборной России
Президент РФБ Андрей Кириленко назвал одну из главных слабостей сборной России, которую он выделил по итогам матча со сборной Туниса. Игра завершилась со счётом 81:73 в пользу российской команды.
«Я поймал сегодня себя на мысли, что у нас все ребята несомненно талантливые, бегущие, лёгкие и трудолюбивые, но все они играют будто вторым номером. Когда я говорю «вторым номером», то не имею в виду позицию. Они будто бы отдают инициативу. Вот мне кажется, нам не хватает, прям явно не хватает человека, который бы прям вот забрал мяч, сказал, что сегодня он будет с мячом и поведёт за собой команду. Это прям явно ощущается. К примеру, Саша Щербенёв в конце взял на себя инициативу и просто стал активнее. Совсем по другому всё выглядело. Вот этого явно не хватает. И, конечно же, я думаю, у Зорана будет очень большая задача, чтобы найти такого лидера, который бы всю игру мог на себе тащить или на него можно было рассчитывать. Мне хотелось бы увидеть постоянную агрессию какого-то игрока, который всю игру прям вот схватил мяч, он за собой ведёт, старается, проходит там, и чувствуется эта энергия. Ну что делать? На сегодняшний день, наверное, это наша слабость и над ней нужно работать, нужно её нейтрализовать», — сказал Кириленко после игры.