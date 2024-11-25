Баскетболист Демин рассказал, что поменялось в его жизни в США

Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, что поменялось в его жизни в США спустя два месяца после последнего разговора с «Чемпионатом».

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«Каждый день много чего происходит, получаю большое удовольствие от всего. Стараюсь работать над собой и помогать другим становиться лучше. Люди вокруг меня также делают меня лучше и заботятся обо мне. Работа идёт полным ходом, есть много вещей, на которые нужно обращать внимание, чтобы становиться лучше. Спустя пару месяцев уже вижу изменения в себе в лучшую сторону. Вижу какие-то вещи под другим углом, отношусь к чему-то по-другому. Много всего поменялось во мне с того момента, как я приехал в Прово!» – сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с российским игроком в NCAA Егором Дёминым на «Чемпионате».