Тренер баскетбольной сборной недоволен ролью российских игроков в клубах

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич в интервью «Матч ТВ» заявил, что недоволен ролью российских игроков в их командах в чемпионате Единой лиги ВТБ.

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Сборная России в воскресенье в Москве выиграла Fonbet Кубок Дружбы. Команда Зорана Лукича обыграла сборные Туниса и Ливии.

— Больше всего меня, как тренера сборной, волнует, чтобы российские игроки получали как можно больше опыта в своих командах. В этом сезоне этого, к сожалению, меньше, чем раньше.

— То есть игрового времени россияне сейчас получают меньше, чем в прошлом сезоне?

— Да, но тут не столько про время даже, а про саму роль российских игроков в их командах. Роль легионеров сейчас выше, и это бросается в глаза, — сказал Лукич «Матч ТВ».

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