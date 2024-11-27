22-летний Алперен Шенгюн стал автором исторического достижения в НБА

Игрок «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн стал самым молодым центровым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось сделать семь трипл-даблов за карьеру. Об этом информирует статистический сервис StatMamba. В настоящий момент турецкому баскетболисту 22 года.

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Последний трипл-дабл на данный момент Шенгюн сделал в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз». На счету Алперена 22 очка, 10 подборов и 11 результативных передач. Кроме того, в его активе три перехвата и три блок-шота. «Рокетс» победили со счётом 117:111.