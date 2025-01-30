«Майами» может обменять Джимми Батлера уже на этой неделе

«Хит» близок к обмену Джимми Батлера.

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Об этом сообщает репортер Forbed Эван Сайдери.

« С а г а о Джимми Батлере приближается к финальной главе. «Хит» активно выдвигает окончательные предложения, и ходят слухи, что сделка может быть заключена уже на этой неделе», – пишет Сайдери.

Forbes выделил оставшиеся четыре команды, которые заинтересованы в приобретении Батлера перед дедлайном обменов. Это «Финикс», «Голден Стэйт», «Мемфис» и «Милуоки».