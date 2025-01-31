Матч всех звёзд НБА — 2025: стали известны все участники звёздного уикенда, кого обделили, кто заслужил и не заслужил участвовать

Одним хватает имени, другим приходится доказывать своё право.

В НБА объявили составы Матча звезд — готовьтесь удивляться
© Чемпионат.com

Каждый год выбор участников Матча всех звёзд НБА становится поводом для обсуждений. И даже с расширенной обоймой неизбежно находятся те, чьё отсутствие вызывает недоумение. Сезон-2025 не стал исключением — например, в списке приглашённых нет Луки Дончича и Домантаса Сабониса. Их отсутствие, как и других достойных кандидатов, вновь поднимает вопросы о критериях отбора.

Лука Дончич, несмотря на свои шикарные 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,8 передачи в среднем за матч, оказался заложником травмы икроножной мышцы и нового лимита в 65 игр для претендентов на индивидуальные награды. Однако до сих пор мало кто мог представить Матч звёзд без одного из самых зрелищных игроков лиги. В это же время Домантас Сабонис, взявший лучший сезон в своей карьере — 20,9 очка, 14,5 подбора, 6,6 передачи и почти 50% точности с дальняка, — тоже остался за бортом. Видимо, даже такие цифры тренеров не впечатлили.

На Востоке список обделённых звёзд выглядит внушительно: Трей Янг, Ламело Болл, Тайриз Халибёртон и Джарретт Аллен. Янг штампует передачи с рекордными для лиги 11,4 за матч, тащит «Атланту» на плаву, но, видимо, этого оказалось мало. Ламело, хоть и пропустил часть сезона из-за травмы, выдаёт 28,2 очка и 7,3 передачи — и на фоне унылого «Шарлотт» он казался очевидным выбором. Аллен, как всегда, стабилен и надёжен, но тренеры предпочли отдать дань уважения другим представителям «Кливленда» — Митчеллу, Гарланду и Мобли, оставив Джарретта в стороне.

Полный список участников Матча всех звёзд НБА — 2025:

© Чемпионат.com

На Западе список обделённых выглядит не менее громко: помимо Дончича и Сабониса, в пролёте оказались ДеАарон Фокс, Джа Морант, Девин Букер и Кайри Ирвинг. Фокс, несмотря на свои 25,1 очка за матч и статус лидера «Сакраменто», остаётся без заслуженного признания. Букер, четырёхкратный участник Матча звёзд, пусть и не всегда стабилен в этом сезоне, всё ещё штампует 25,5 очка за игру, напоминая всем, что место в элите принадлежит ему по праву. Ирвинг продолжает выдавать магические перформансы, но травмы лишили его нужного количества матчей. А вот Моранта, похоже, просто решили оставить в стороне, несмотря на его привычку творить на паркете чудеса.

Особенно спорно может выглядеть выбор Джеймса Хардена. В «Клипперс» он сменил акцент, став больше командным игроком, чем охотником за личной статистикой. Да, статус и громкое имя могли обеспечить ему место, но, откровенно говоря, сезон у него далеко не топовый. Вполне можно было отдать эту позицию кому-то из тех, кого незаслуженно оставили за бортом. А как же Норман Пауэлл?

Каждый год эти споры разгораются с новой силой. Что важнее: личная статистика или успех команды? Почему одним достаточно громкого имени, а другим приходится раз за разом выбивать себе право на участие? Пока критерии остаются туманными, такие вопросы будут всплывать снова и снова. Ведь расклад сейчас такой: фанаты решают половину, а игроки и медиа скромно делят оставшиеся 50%.

Баскетбол
Трей Янг
Норман Пауэлл
Стефен Карри
Джарретт Аллен
Джейсон Тэйтум
Энтони Эдвардс
Джейлен Браун
Джеймс Леброн
Домантас Сабонис
Лука Дончич
Яннис Адетокунбо
Джеймс Харден
Дэмьен Лиллард
Никола Йокич
Кевин Дюрант