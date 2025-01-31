Единая лига оштрафовала ЦСКА после скандала на матче с «Локомотивом-Кубань»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила о штрафных мерах в отношении московского ЦСКА в связи с нарушениями на матче регулярного чемпионата с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялось 19 января и завершилась в пользу «Локо» со счётом 106:104.

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«Директорат чемпионата Единой лиги ВТБ рассмотрел видеозапись матча, представленные объяснительные и, руководствуясь пунктами регламента чемпионата 5.2, 33.9., 39.10.5., 57.1.3, 64.6., 65.1, 65.4, принял решение оштрафовать ПБК ЦСКА:

– ⁠за неспортивное поведение главного тренера ЦСКА;

– ⁠за невыполнение главным тренером ПБК ЦСКА обязанности покинуть игровую площадку после дисквалификации;

– ⁠за необеспечение участия представителей ЦСКА в пресс-конференции после матча;

– ⁠ ⁠за выход зрителя на игровую площадку;

– ⁠ за неспортивное поведение болельщика ЦСКА.

Напомним, в концовке встречи произошёл скандал после удаления лидера ЦСКА Каспера Уэйра, вылетевшего за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Американец получил технический фол, что вызвало недовольство игроков армейцев, а их главный тренер Андреас Пистиолис не справился с эмоциями и был удалён.