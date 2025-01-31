Сын Леброна Джеймса может стать автором антирекорда НБА всех времен

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) реализовал 2 из 22 бросков с игры (9,1 %). Обладателем антирекорда североамериканской лиги по реализации бросков с игры (минимум 10 попыток) для игроков, которые проводят первый сезон, является бразилец Роландо Феррейра. В свой первый и единственный сезон в НБА он реализовал один бросок с игры из 18 (5,6%).

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Примечательно, что совсем недавно показатель Бронни составлял 6,3%. Джеймс-младший существенно улучшил статистику (9,1%) после матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизарлс» (134:96), где он реализовал 1 из 6 бросков с игры. В общей же сложности он в том матче набрал 5 очков (Бронни был трижды точен с линии штрафных бросков).