Игрок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в матче с «Милуоки» заблокировал бросок на высоте 3,5 метра. Видео опубликовал Telegram-канал «РИА Новости Спорт».

Журналисты отметили, что рост 21-летнего центрового составляет 2,25 метра, он является самым высоким игроком Национальной баскетбольной ассоциации.

В лиге Виктор играет второй сезон, стал самым молодым баскетболистом в истории «Спёрс», попавшим на Матч звезд.

На кадрах видео мужчина подпрыгивает вверх на рекордную высоту, задевает мяч и тот летит в сторону. Игроки его команды подхватывают падающего на спину спортсмена и не дают ему упасть на площадку.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года в начале первой четверти матча центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис обманным движением «убрал» центрового противников Вембаньяму, но молодой спортсмен без проблем заблокировал попытку литовского баскетболиста.