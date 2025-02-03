Отец Дончича жестко отреагировал на обмен сына в «Лейкерс»

Саша Дончич, отец разыгрывающего Луки Дончича, дал комментарий после громкого обмена своего сына из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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« Э т о т о б м е н — в о п л о щ е н и е л и ц е м е р и я « М а в е р и к с » , и э т о л и ч н о м е н я з а д е в а е т . Я у в е р е н , ч т о Л у к а э т о г о с о в е р ш е н н о н е з а с л у ж и в а л . Я з н а ю , с к о л ь к о о н о т д а л и п о ж е р т в о в а л . Лука искренне уважал «Даллас», — сказал Дончич-старший в эфире Arena Sport TV.

Об обмене Дончича в «Лейкерс» стало известно 2 февраля. В «Даллас», напротив, перейдёт один из лидеров «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис. Кроме того, сообщалось, что, помимо Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, кроме Дэвиса, перейдёт защитник Макс Кристи. Также «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.