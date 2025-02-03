Швед назвал возраст, до которого может продолжать профессиональную карьеру

Новичок «Зенита» Алексей Швед признался, что чувствует в себе силы играть вплоть до 40 лет. В настоящий момент звёздному российскому разыгрывающему 36 лет.

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« Н е ч у в с т в у ю с е б я н а 3 6 л е т . О щ у щ а ю , н а в е р н о е , н а 2 8 . Н о н е т т а к о г о , ч т о ч т о т о п о м е н я л о с ь . Н а д о н а б р а т ь ф о р м у , и б у д е т т а к о е ж е с о с т о я н и е . М о г у д о 4 0 и г р а т ь . Я н е ч у в с т в у ю , ч т о с т а н о в л ю с ь с т а р ш е , т я ж е л е е б е г а т ь , н и ж е п р ы г а е т с я . Х о ч у и г р а т ь е щ ё д о л г о , и м н е э т о н р а в и т с я » , — п р и в о д и т с л о в а Ш в е д а « М а т ч Т В » .

В недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА Швед провёл на площадке почти 25 минут и за это время набрал девять очков, совершил два подбора и отдал шесть результативных передач.