Гомельский назвал причины поражения ЦСКА в матчах с «Зенитом» и «Локо»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавних матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом», а также ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Обе встречи проходили в Москве и завершились победой соперников красно-синих («Локо» победил армейцев со счётом 106:104, а клуб из Санкт-Петербурга был сильнее со счётом 79:66).

© Чемпионат.com