Леброн снова в истории НБА! В 40 лет повторил подвиг Джордана

Лука Дончич ещё не присоединился к Джеймсу, но Король уверенно держит ситуацию под контролем.

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Леброн Джеймс продолжает ломать стереотипы и переписывать историю: в свои 40 он будто только разогревается. В игре с «Голден Стэйт» форвард выдал космические 42 очка, 17 подборов и восемь передач, став всего лишь вторым в истории НБА, кто набирал 40+ очков в таком возрасте — до него это делал только Майкл Джордан. Но дело не только в цифрах: Леброн был той самой движущей силой, удержавшей «Лейкерс» от провала в матче, который мог бы пойти совсем не в их пользу. Король остаётся королём.

«Лейкерс» вышли на паркет с хищным настроем и сразу же задали бешеный темп. Они безжалостно ловили «Уорриорз» на ошибках, рвали оборону соперника и крушили кольцо. К середине второй четверти разница в счёте выросла до 26 очков. Леброн был повсюду — бросал из-за дуги, прорывался под кольцо и наводил порядок на щите. А в защите «Лейкерс» полностью перекрыли кислород «Уорриорз», заставив Стефа Карри мучиться — его броски на тот момент были далеки от привычной магии. Полный контроль.

После большого перерыва «Уорриорз» перевернули ход игры. Они усилили давление в защите, добавили агрессии, и отрыв «Лейкерс» начал таять на глазах. Карри врубил режим снайпера, а у хозяев словно выключили свет. Остин Ривз откровенно буксовал (4 из 17 с игры, включая 0/9 из-за дуги), команда стала суетиться и совершать глупейшие ошибки. К концу третьей четверти преимущество «Лейкерс» сократилось до семи очков, а концовка превратилась в нервный триллер, где «озёрники» балансировали на грани.

Всё решил трёхочковый от Леброна за минуту до конца — бросок, который не просто вернул «Лейкерс» комфортное преимущество, но и поставил жирный восклицательный знак под его величественным выступлением. После этого у «Уорриорз» не оставалось ни времени, ни шансов — игра была сделана.

Леброн сиял, однако его королевскую свиту нельзя сбрасывать со счетов. Гэйб Винсент зарядил с периметра, положив пять из восьми дальних и набрав 15 очков. Остин Ривз хоть и не блистал с игры, но хладнокровно набрал 23 очка с линии штрафных. А Джарред Вандербилт устроил хаос на щитах, собрав 14 подборов и став настоящей стеной в защите. Командная работа на уровне.

«Лейкерс» сделали акцент на молниеносные переходы из обороны в атаку, и это стало их козырем — по быстрым очкам они уничтожили соперника со счётом 35:9. Но увлечение дальними бросками чуть не сыграло с ними злую шутку. В третьей четверти они интенсивно продолжали палить с периметра, даже когда мяч упорно отказывался заходить, и именно это дало «Уорриорз» шанс зацепиться за игру. Хотя во второй половине «Лейкерс» дали слабину, они всё же дожали соперника — 120:112. Теперь команда Джей Джей Редика переключается на следующую цель — «Индиану».