Охранник жестко схватил известного рэпера во время матча НБА

Охранник жёстко схватил известного рэпера во время матча НБА. Клуб принял меры
Американский рэпер Жак Бермен Уэбстер II, более известный под псевдонимом Трэвис Скотт, посетил недавний матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между двумя клубами из Лос-Анджелеса – «Клипперс» и «Лейкерс». По окончании матча, когда рэпер покидал своё место и вышел на площадку, его попытался остановить охранник, резко дёрнув за одежду. Трэвису удалось высвободиться, после чего он продолжил движение. Охранник преследовать Скотта не стал.
Как информирует TMZ, представители «Клипперс» связались со Скоттом и принесли ему извинения. Кроме того, сообщается, что охранника было решено перевести на другое место.
© Скриншот
© Скриншот
Сама игра закончилась победой «Лейкерс» со счётом 120:112.