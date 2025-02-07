Сын Майкла Джордана выступил с заявлением после скандального ареста

Маркус Джордан, сын шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, поблагодарил всех, кто поддержал его после недавнего резононансного задержания. Напомним, Маркуса арестовали за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление при аресте.

© Чемпионат.com

« Я ц е н ю у ч а с т и е к а ж д о г о . С е й ч а с я с о с р е д о т о ч е н н а T r o p h y R o o m S t o r e и н е б у д у к о м м е н т и р о в а т ь п о с л е д н и е п у б л и к а ц и и в С М И и в ы с к а з ы в а т ь с я о с в о е й л и ч н о й ж и з н и . И с к р е н н е ц е н ю в а ш у з а б о т у и б л а г о д а р ю з а п о н и м а н и е » , — н а п и с а л М а р к у с н а с в о е й с т р а н и ц е в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

Trophy Room Store – магазин, специализирующийся на кроссовках бренда Jordan, а также на памятных вещах, связанных с Майклом. Он располагается в Орландо, штат Флорида (США).