Все, что нужно знать о Матче всех звезд Единой лиги

Расписание, список участников и полная программа — в подробном гайде «Чемпионата».

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16 февраля в Москве состоится одно из главных событий баскетбольного сезона — Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Также в рамках звёздного дня традиционно будут проведены конкурс трёхочковых и данк-контест. Помимо этого, победившая команда получит приз — 5 млн рублей. Тема Матча всех звёзд — 2025 — русский стиль, традиции и культура. «Чемпионат» собрал всю информацию и подготовил материал о предстоящем мероприятии.

Где и когда

Матч звёзд Единой лиги пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене». За онлайн-трансляцией можно будет следить на «Чемпионате».

В прошлом году на шоу открытия выступили музыкант Антон Беляев, Катя Лель, балетная труппа Бориса Эйфмана и чемпионы мира по хип-хопу из команды Predatorz. Кто будет в этом — пока все ещё сюрприз. Но, очевидно, стоит ждать персон как минимум не меньшего ранга.

Формат Матча звёзд

Раньше были игры между сборными мира и России, «новой» школы против «старой». В прошлом сезоне лига решила доверить тренерам не только выбор игроков, но и комплектование составов. Наставники двух лучших команд лиги на конец 2023 года поочерёдно выбирали игроков в свои составы на специальной церемонии драфта.

В этом году всё иначе. На паркет выйдут россияне против легионеров — «Хозяева» против «Гостей».

Состав команды «Хозяева»:

Вячеслав Зайцев («Уралмаш»), Дмитрий Хвостов («Пари НН»), Александр Гудумак («Локомотив-Кубань»), Илья Попов («Самара»), Самсон Руженцев («Парма»), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Кирилл Елатонцев, («Локомотив-Кубань»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Антон Астапкович (ЦСКА), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»).

Состав команды «Гости»:

Гарретт Нэвелс («Парма»), Алекса Аврамович (ЦСКА), Ройс Хэмм («Парма»), Джавонте Даглас («Уралмаш»), Маркос Найт (УНИКС), Зак Наталл («Зенит»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Дуэйн Бэйкон («Зенит»), Мело Тримбл (ЦСКА), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Девон Акун-Пёрселл (УНИКС), Керем Кантер («Автодор»).

Главными тренерами команд на МВЗ-2025 станут наставники «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев («Хозяева») и ЦСКА Андреас Пистиолис («Гости»).

Ведищев — лучший российский специалист в Единой лиге прямо сейчас. Краснодарцы под его руководством занимают четвёртое место. Пистиолис на момент оглашения составов был лучшим иностранным тренером. Сейчас ЦСКА под его руководством занимает второе место в турнирной таблице.

Во второй раз в истории победившая команда получит приз — 5 млн рублей.

Участники конкурса трёхочковых:

Иван Ухов (ЦСКА), 55,1% из-за дуги;

Самсон Руженцев («Парма»), 32,0%;

Евгений Бабурин («Пари НН»), 35,6%;

Алекса Аврамович (ЦСКА), 36,3%;

Гарретт Нэвелс («Парма»), 39,0%.

Участники данк-контеста:

Владислав Перевалов («Енисей»);

Лев Свинин («Парма»);

Данил Певнев (МБА-МАИ);

Сергей Долинин («Енисей»);

Егор Амосов («Самара»).