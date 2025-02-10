Матч звёзд Единой лиги ВТБ — 2025: участники, баскетбол, во сколько начало, 16 февраля 2025, ЦСКА, УНИКС, Зенит

Расписание, список участников и полная программа — в подробном гайде «Чемпионата».

Все, что нужно знать о Матче всех звезд Единой лиги
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16 февраля в Москве состоится одно из главных событий баскетбольного сезона — Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Также в рамках звёздного дня традиционно будут проведены конкурс трёхочковых и данк-контест. Помимо этого, победившая команда получит приз — 5 млн рублей. Тема Матча всех звёзд — 2025 — русский стиль, традиции и культура. «Чемпионат» собрал всю информацию и подготовил материал о предстоящем мероприятии.

Где и когда

Матч звёзд Единой лиги пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене». За онлайн-трансляцией можно будет следить на «Чемпионате».

В прошлом году на шоу открытия выступили музыкант Антон Беляев, Катя Лель, балетная труппа Бориса Эйфмана и чемпионы мира по хип-хопу из команды Predatorz. Кто будет в этом — пока все ещё сюрприз. Но, очевидно, стоит ждать персон как минимум не меньшего ранга.

Формат Матча звёзд

Раньше были игры между сборными мира и России, «новой» школы против «старой». В прошлом сезоне лига решила доверить тренерам не только выбор игроков, но и комплектование составов. Наставники двух лучших команд лиги на конец 2023 года поочерёдно выбирали игроков в свои составы на специальной церемонии драфта.

В этом году всё иначе. На паркет выйдут россияне против легионеров — «Хозяева» против «Гостей».

Состав команды «Хозяева»:

Вячеслав Зайцев («Уралмаш»), Дмитрий Хвостов («Пари НН»), Александр Гудумак («Локомотив-Кубань»), Илья Попов («Самара»), Самсон Руженцев («Парма»), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Кирилл Елатонцев, («Локомотив-Кубань»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Антон Астапкович (ЦСКА), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»).

Состав команды «Гости»:

Гарретт Нэвелс («Парма»), Алекса Аврамович (ЦСКА), Ройс Хэмм («Парма»), Джавонте Даглас («Уралмаш»), Маркос Найт (УНИКС), Зак Наталл («Зенит»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Дуэйн Бэйкон («Зенит»), Мело Тримбл (ЦСКА), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Девон Акун-Пёрселл (УНИКС), Керем Кантер («Автодор»).

Главными тренерами команд на МВЗ-2025 станут наставники «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев («Хозяева») и ЦСКА Андреас Пистиолис («Гости»).

Ведищев — лучший российский специалист в Единой лиге прямо сейчас. Краснодарцы под его руководством занимают четвёртое место. Пистиолис на момент оглашения составов был лучшим иностранным тренером. Сейчас ЦСКА под его руководством занимает второе место в турнирной таблице.

Во второй раз в истории победившая команда получит приз — 5 млн рублей.

Участники конкурса трёхочковых:

Иван Ухов (ЦСКА), 55,1% из-за дуги;

Самсон Руженцев («Парма»), 32,0%;

Евгений Бабурин («Пари НН»), 35,6%;

Алекса Аврамович (ЦСКА), 36,3%;

Гарретт Нэвелс («Парма»), 39,0%.

Участники данк-контеста:

Владислав Перевалов («Енисей»);

Лев Свинин («Парма»);

Данил Певнев (МБА-МАИ);

Сергей Долинин («Енисей»);

Егор Амосов («Самара»).

Баскетбол
Сергей Долинин
Патрик Миллер
Евгений Бабурин
Иван Ухов
Андрей Ведищев
Никита Курбанов
Александр Гудумак
Илья Попов
Вячеслав Зайцев
Антон Беляев
Катя Лель
Андрей Зубков
Дмитрий Хвостов
Борис Эйфман
Автодор
Зенит