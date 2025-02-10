Дуайт Ховард рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Николу Йокича

Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА Дуайт Ховард поделился мнением о доминировании центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

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« Е с л и б ы о н и г р а л в т у э п о х у , в к о т о р у ю в ы с т у п а л и м ы , т о я б ы с л е д и л з а н и м с т о г о м о м е н т а , к а к о н в ы ш е л н а п л о щ а д к у в п л о т ь д о к о н ц а м а т ч а . Я б ы д е л а л в с ё , ч т о в м о и х с и л а х , ч т о б ы о н н е м о г п р о с т о з а н и м а т ь с я в с е м , ч е м з а х о ч е т , к о г д а п о л у ч и т м я ч . Я б ы п о с т а в и л ц е л ь ю у т о м и т ь е г о . Е м у б ы л о б ы т я ж е л о и м е т ь д е л о с о м н о й в р а с ц в е т е с и л » , — с к а з а л Х о в а р д в п о д к а с т е 7 P M i n B r o o k l y n .

В нынешнем сезоне НБА Йокич к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,6 очка, совершал 12,7 подбора и отдавал 10,3 передачи.