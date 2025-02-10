Словенский тренер Милич решил покинуть штаб «Мэверикс» после обмена Дончича

Лука Дончич оказался не единственным словенцем, который покинул «Мэверикс».

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Тренер по развитию игроков Марко Милич решил покинуть штаб «Далласа» после обмена 25-летней суперзвезды в «Лейкерс».

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, специалист не захотел оставаться в команде после неожиданного решения руководства расстаться с Дончичем.

Милич – первый словенец, сыгравший в НБА. Он пришел в лигу после выбора во втором раунде драфта 1997 года и за два сезона появился на площадке в 44 матчах за «Финикс».

Милич провел семь лет в тренерском штабе Федерации баскетбола Словении, прежде чем «Мэверикс» наняли его перед сезоном-22/23.