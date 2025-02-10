Гомельский ответил, когда «Лейкерс» с Дончичем смогут бороться за чемпионство

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о громком обмене между клубами НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». По его условиям, в «Даллас» отправился Энтони Дэвис, а в обратную сторону – Лука Дончич.

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