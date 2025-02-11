Лука Дончич набрал свои дебютные очки за «Лейкерс»

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 32:21 в пользу домашней команды.

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Новоиспечённый разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич в начале первой четверти реализовал трёхочковый бросок. Примечательно, что это первые очки для словенского баскетболиста в составе «Лос-Анджелеса».

Отметим, что в начале февраля «Лос-Анджелес» и «Даллас Маверикс» совершили громкий обмен, по итогам которого в «Даллас» перешёл бигмен Энтони Дэвис, в обратном направлении отправился словенский баскетболист.